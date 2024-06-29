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٢٩‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١٠:٥٤ ص

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تحذر إسرائيل من "حرب إبادة" إذا هاجمت لبنان

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تحذر إسرائيل من "حرب إبادة" إذا هاجمت لبنان

قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إنه إذا شرعت إسرائيل في عدوان عسكري شامل على لبنان فسوف تندلع حرب إبادة.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه البعثة الإيرانية حذرت في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن "كل الخيارات بما في ذلك المشاركة الكاملة لمحور المقاومة ستكون مطروحة على الطاولة".

ورغم أن إيران تعتبر دعاية النظام الصهيوني لمهاجمة لبنان بمثابة حرب نفسية، إلا أنه إذا تم شن هجوم عسكري واسع النطاق، فسوف تحدث حرب مدمرة.

وسبق لممثلية إيران في الأمم المتحدة أن كتبت في رسالة على الشبكة الافتراضية أن أي قرار غير حكيم من قبل نظام الاحتلال الإسرائيلي على تدمير البنية التحتية للبنان والمنطقة المحتلة عام 1948، سيدخل المنطقة إلى مرحلة جديدة. حرب.

/انتهى/

رمز الخبر 1945941

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