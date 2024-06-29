وزير الداخلية يؤكد نزاهة الانتخابات الرئاسية ويدعو الشعب الى المشاركة في الجولة الثانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعد فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية للجولة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية ظهر اليوم (السبت)، قال وزير الداخلية أحمد وحيدي في مؤتمر صحفي: "تحياتي لكم شعب إيران الكريم والمشرف، وبشكرهم وشكر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية وجميع المشاركين في الانتخابات، أعلن انتهاء المرحلة الأولى من الدورة الانتخابية الرئاسية الرابعة عشرة".

وقال: "بفضل الله نجحنا جميعا مرة أخرى في الأشهر القليلة الماضية في إنجاز مهمة أخرى مهمة في فترة قصيرة جدا هي 40 يوما بعد استشهاد الشهيد رئيسي، وجرت الانتخابات في صحة تامة وتنافسية بحضور قيم وثمين لشعبنا العزيز يوم أمس".

وأضاف: "نحن نستعد للجولة الثانية من الانتخابات، ويوم الجمعة المقبل علينا إجراء الانتخابات مرة أخرى بين المرشحين الحائزين على اغلبية الأصوات همام مسعود بزشكيان وسعيد جليلي، وننتظر مشاركة الشعب مرة أخرى".

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