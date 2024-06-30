مجلس صيانة الدستور يؤكد نزاهة الانتخابات الرئاسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال هادي طحتن نظيف، بشأن نزاهة الجولة الأولى من الدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية: "انه تم تأييد نزاهة وصحة نتائج الانتخابات الرئاسية من قبل مجلس صيانة الدستور".

وأوضح: "بالتحقيقات التي أجريت تم التأكد من صحة الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية من قبل مجلس صيانة الدستور وأعلنا ذلك رسمياً لوزارة الداخلية. لقد درسنا الفرصة لتقديم شكوى، لكن لم يتم تقديم أي شكوى إلى مجلس صيانة الدستور. الشعب لم يكن لديه أي شكوى، ولهذا أكدنا نزاهة الانتخابات".

وتابع المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور: "كنا قد أعلنا عبر نظام المراقبة الشعبية أنه إذا كانت هناك مخالفة يوم الانتخابات، فعليهم إبلاغنا بها، لكن لم نتلق أي شكوى من أي منهم. وقد تأكدت نزاهة الانتخابات من خلال التحقيقات الشاملة".

وقال طحان نظيف: "كنا نتوقع سحب الانتخابات إلى الجولة الثانية، ولهذا قمنا بالتوقعات اللازمة. نواصل مراقبة جميع الخطوات. ومع إعلاننا بصحة الانتخابات، يمكن لاثنين من المرشحين مواصلة حملاتهما الانتخابية حتى 24 ساعة قبل بدء التصويت".

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