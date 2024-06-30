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٣٠‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٨:٥٥ م

منظمة الطيران المدني: قطاع صناعة الطيران الايراني يواصل مهامه باستخدام التكنولوجيا الحديثة

منظمة الطيران المدني: قطاع صناعة الطيران الايراني يواصل مهامه باستخدام التكنولوجيا الحديثة

اكد رئيس منظمة الطيران المدني الايراني الايراني، محمد محمدي بخش، ان قطاع صناعة الطيران المحلي يواصل مهامه باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الايراني الايراني "محمد محمدي بخش"، تنفيذ 6 ملايين رحلة جوية دون وقوع حوادث وذلك على مدى نحو أربع سنوات، ورغم كل التحديات والحظر والمشاكل؛ ما يدل على الخبرة والقدرة والجهد العالي الذي يبذله القائمون على صناعة الطيران المدني في البلاد.

وأضاف محمدي بخش الیوم الاحد خلال اجتماع بطهران : على الرغم من الظروف القاسية الناجمة عن الحظر الغربي المفروض على ايران، لكن قطاع صناعة الطيران المحلي يواصل مهامه باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأکد هذا المسؤول، ان البعض الذي كان يترقب انهيار صناعة الطيران الإيرانية قبل ثلاث سنوات، يشهد اليوم تطورها ونموها.

رمز الخبر 1946006

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