وزارة الخارجية الايرانية تستضيف ممثلين عن أكثر من 30 دولة آسيوية في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سينعقد اجتماع وزراء خارجية منتدى الحوار الآسيوي، الذي تترأسه الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ أكتوبر 2023، في طهران يومي الأحد والاثنين 23 و24 يونيو.

ويشارك في هذا الاجتماع الذي تستضيفه وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكثر من 30 وفدا أجنبيا على مستوى الوزراء ونواب الوزراء أو نواب وزراء الخارجية المعنيين والأمناء العامين للمنظمات الإقليمية والمبعوثين الخاصين للدول الأعضاء.

ويناقش اجتماع الخبراء وكبار المديرين في الدول الأعضاء، غدًا (الأحد)، آخر الترتيبات بشأن محاور المفاوضات لعقد الاجتماع الوزاري يوم الاثنين. كما سيعقد يوم الاثنين أيضًا الاجتماع الرسمي بكلمة علي باقري كني وزير خارجية بلادنا بالوكالة.

وقد تم تشكيل هذا المنتدى في عام ۲۰۰۲، الذي يضم في عضويته ۳۵ دولة بينها ايران وتايلند واندونيسيا وماليزيا والفلبين وبروناي وسنغافورة وكمبوديا وفيتنام وميانمار ولائوس والنيبال وروسيا وتركيا واليابان والصين ومنغوليا وكوريا الجنوبية والهند وافغانستان وباكستان وبنغلادش وسريلانكا وبوتان والكويت والبحرين والسعودية وقطر والامارات وعمان وفلسطين وكازاخستان واوزبكستان وقرغيزيا وطاجيكستان وتتخذ امانتها العامة الكويت مقرا لها.

وتولت الجمهورية الاسلامية الايرانية رئاسة المنتدى في تشرين الاول/ اكتوبر الماضي، حيث أن اجتماعات وزراء خارجية الدول الاعضاء تقام في طهران، واجتماع غرف التجارة في اصفهان ومؤتمر وزراء السياحة في محافظة يزد .

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