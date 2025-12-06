  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٩:٣٨ ص

5 قرارات أممية لمصلحة فلسطين بأغلبية ساحقة

5 قرارات أممية لمصلحة فلسطين بأغلبية ساحقة

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، الجمعة، خمسة قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث حصل القرار الخاص بتقديم المساعدة إلى لاجئي فلسطين على تأييد 151 دولة، مقابل اعتراض 10 وامتناع 14 دول.

أفادت وكالة مهر للأنباء حصل القرار الثاني المعني بعمليات وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا”، والذي يتضمن تمديد ولايتها لمدة ثلاث سنوات، على أغلبية 145 دولة، واعتراض 10، وامتناع 18 دول.

كما حصل القرار الثالث الخاص بممتلكات لاجئي فلسطين والإيرادات الآتية منها على تأييد 157 دولة، واعتراض 10 دول، وامتناع 9 دول عن التصويت.

وحصل القرار الرابع الخاص بأعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، على تأييد 88 دولة، واعتراض 19 دولة، وامتناع 64 دولة عن التصويت.

وحصل القرار الخامس الخاص بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس ، والجولان السوري المحتل، على تأييد 146 دولة، واعتراض 13 دولة، وامتناع 17 دولة عن التصويت.

/انتهى/

رمز الخبر 1965796

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات