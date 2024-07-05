العميد حاجي زاده: مشاركة الشعب في الإنتخابات ستعزز اقتدار وقوة إيران في المنطقة والعالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد قوة الجو -فضائية بالحرس الثوري الايراني العميد حاجي زاده: "إن مشاركة الشعب الإيراني في الانتخابات ستسهم في تعزيز اقتدار إيران وهويتها في المنطقة والعالم".

واعتبر حاجي زاده اليوم الجمعة، عند إدلاء بصوته في مسجد"ابوذر" في طهران، إن مشاركة في الانتخابات هي واجب شرعي والوطني ويجب التعجيل في هذا الأمر.

وأضاف: :إننا قدمنا أكثر من مئة وسبعين الف شهيد للحفاظ على أراضينا وكي لانفقد شبرا واحدا من أراضينا".

وأعرب عن أمله في انتخاب شخص جيد كرئيس الجمهورية لأربعة سنوات القادمة.

وتابع: "يجب على الشعب الإيراني أن يحافظ على وحدته ويشارك في الانتخابات وهذه المشاركة في الانتخابات ستكون ضرورية للبلاد وأي صوت سيكون بمثابة صاروخ".

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