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٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٤:٣٨ ص

وزارة الداخلية تعلن التقرير الثاني لنتائج فرز الأصوات

وزارة الداخلية تعلن التقرير الثاني لنتائج فرز الأصوات

نشر التقرير الرسمي الثاني لفرز أصوات 13722 مركز اقتراع من قبل وزارة الداخلية الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن محسن إسلامي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، التقرير الثاني لنتائج فرز الأصوات المأخوذة من الجولة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية، أمام الصحفيين الحاضرين في مقر الانتخابات بالبلاد.

وقال: من إجمالي عدد الفروع على مستوى الدولة تم عد الأصوات في 13722 فرعاً وإدراجها ضمن النظام الانتخابي الشامل لوزارة الداخلية.

وأضاف المتحدث باسم مقر الانتخابات: من إجمالي عدد المقاطعات البالغ 482 مقاطعة، تم فرز وتجميع أصوات 202 مقاطعة.

وأعلن أن إجمالي عدد أوراق الاقتراع التي تم فرزها (الصحيحة والباطل) بلغ 5819911 صوتاً، وجاءت أوضاع المرشحين على النحو التالي:

1- سيد مسعود بزشكيان 2904227 صوتاً

2- سيد سعيد جليلي 2815566 صوتاً

/انتهى/

رمز الخبر 1946176

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