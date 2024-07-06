الاصلاحي مسعود بزشكيان يصبح رئيساً تاسعاً لايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قد تم اختيار الرئيس التاسع لإيران بعد فرز وجمع الأصوات في فترة الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة.

واعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن اسلامي صباح اليوم السبت عن حصيلة ثامنة واخيرة لنتائج الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الايرانية في دورتها الرابعة عشرة.

ووفقا لما اعلنه المتحدث فقد حصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و 384 الفا و 403 اصوات فيما حصل سعيد جليلي على 13 مليونا و 538 الفا و 179 صوتا، بعد فرز 30 مليونا و 530 الفا و 157 صوتا من مراكز الاقتراع في البلاد وخارجها.

وفي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، التي أجريت في 5 يوليو/تموز، توجه أكثر من 30 مليوناً و500 ألف شخص إلى صناديق الاقتراع.

وفي هذه الفترة من الانتخابات، كانت المنافسة بين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان.

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