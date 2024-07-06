بزشكيان: انا جاهز لخدمة الشعب الايراني العزيز/ لم اعطي وعودا لا استطيع الوفاء بها

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أنه بعد تجديد العهد مع مُثُل الإمام الرحل (رضي الله عنه)، قال مسعود بزشكيان، الرئيس التاسع المنتخب من قبل الشعب، لشعبه وأنصاره: أيها الإخوة والأخوات، أشكركم جميعاً من كل قلبي لقد كان لطفًا منكم حقًا الحضور وإثارة الحماس وجعلنا نشعر بالخجل، نحن نخجل منكم حقًا.

واضاف: لم أعط وعداً كاذباً في هذه الانتخابات ولم أقل شيئاً لا أستطيع الوفاء به غداً، منذ سنوات طويلة بعد الثورة ونحن نقطع الوعود خلف المنصة ولا نفي بها وهذه هي أكبر مشكلة يواجهها الناس معنا.

وتابع الرئيس المنتخب: نحن تربة تحت أقدام كل الإيرانيين. لقد جئنا لخدمة شعب بلدنا العزيز. شكرا لكم جميعا.

كما توجه بزشكيان بتحية اجلال وتقدير الى سماحة قائد الثورة الإسلامية، على مواقفه الداعمة لاجراء الانتخابات الرئاسية الـ 14 في اجواء يسودها الهدوء والنزاهة.