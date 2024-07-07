إيران والعراق يتفقان على إعادة فتح الأسواق الحدودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان ممثل اهالي مدينة سقز وبانه في مجلس الشورى الاسلامي، محسن بيغلري، أشار في حديث صحفي، إلى لقائه مع قائد حرس الحدود الايراني، العميد احمدعلي كودرزي بخصوص مراجعة أوضاع الأسواق الحدودية في ولايات "سيرانباند، هنغزال، غليسور بانه، وسيف سقز"؛ وأبلغ عن موافقة حرس الحدود على إعادة فتح هذه الأسواق الحدودية.

ووصف ممثل أهالي سقز وبانه في البرلمان إعادة فتح الأسواق الحدودية لهاتين المدينتين الحدوديتين بأنه مطلب عام للأهالي وأضاف: "من حسن الحظ ان قيادة حرس الحدود وافق على إعادة فتح حدود كردستان بنسبة 100%".

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