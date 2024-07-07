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٠٧‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٥:٣٠ م

المؤتمر الدولي السادس لعلم الوراثة يبدا اعماله في طهران

المؤتمر الدولي السادس لعلم الوراثة يبدا اعماله في طهران

بدات، اليوم الاحد، أعمال المؤتمر الدولي السادس لعلم الوراثة، باستضافة "جامعة الشهيد بهشتي" في عاصمة الجمهورية الاسلامية الايرانية طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، هذا المؤتمر المقام تحت شعار "علم الوراثة من أجل الصحة والأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الوراثية.. حاجة ملحة وضرورة مستقبلية"، سيواصل نشاطاته حتى يوم الثلاثاء 9 يوليو.

ويشارك في هذه التظاهرة الدولية، علماء وراثة من 15 دولة، بما في ذلك أمريكا وكندا وألمانيا وفرنسا والسويد وأستراليا وإسبانيا والهند والمجر وروسيا وتركيا.

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أعلن السكرتير العلمي للمؤتمر الدولي السادس لعلم الوراثة الدكتور "محمد بوركاظمي"، وصول 794 مقالاً إلى امانة المؤتمر.

وتم اليوم وخلال هذا المؤتمر تكريم 4 من رواد وباحثي العلوم الوراثية في إيران.

/انتهى/

رمز الخبر 1946266

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