تحديد واستكشاف 19 مليون طن من الموارد المعدنية في جنوب ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إبراهيم سعديني للصحفيين صباح اليوم: "إن تطور أنشطة التنقيب في المحافظة في السنوات الأخيرة كان كبيرا، واستمرة هذه العملية خلال هذا العام في انحاء مناطق هرمزغان".

وأكد: "تم خلال هذا العام اكتشاف ما يقرب من 19 مليون طن من الاحتياطيات المعدنية وغير المعدنية في المحافظة، وإصدار 11 شهادة اكتشاف بتكلفة تبلغ حوالي 178 مليار ريال ايراني"، مضيفا: "تتمتع هرمزغان بتنوع جيولوجي ومعدني مناسب للغاية مع تحديد 20 نوعًا من المعادن".

وأضاف نائب الوزير: "مع الخطط الموضوعة، ودخول هذه الرواسب المفتوحة في دورة الإنتاج واستغلال هذه المناجم، وخلق فرص العمل، سيؤدي ذلك إلى التنمية وطفرة الإنتاج خلال هذا العام".

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