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٢٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٠ ص

تحديد واستكشاف 19 مليون طن من الموارد المعدنية في جنوب ايران

تحديد واستكشاف 19 مليون طن من الموارد المعدنية في جنوب ايران

اعلن نائب وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية في محافظة هرمزكان(جنوب البلاد) ابراهيم سعديني، انه تم خلال هذا العام اكتشاف ما يقرب من 19 مليون طن من الرواسب المعدنية وغير المعدنية في المحافظة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إبراهيم سعديني للصحفيين صباح اليوم: "إن تطور أنشطة التنقيب في المحافظة في السنوات الأخيرة كان كبيرا، واستمرة هذه العملية خلال هذا العام في انحاء مناطق هرمزغان".

وأكد: "تم خلال هذا العام اكتشاف ما يقرب من 19 مليون طن من الاحتياطيات المعدنية وغير المعدنية في المحافظة، وإصدار 11 شهادة اكتشاف بتكلفة تبلغ حوالي 178 مليار ريال ايراني"، مضيفا: "تتمتع هرمزغان بتنوع جيولوجي ومعدني مناسب للغاية مع تحديد 20 نوعًا من المعادن".

وأضاف نائب الوزير: "مع الخطط الموضوعة، ودخول هذه الرواسب المفتوحة في دورة الإنتاج واستغلال هذه المناجم، وخلق فرص العمل، سيؤدي ذلك إلى التنمية وطفرة الإنتاج خلال هذا العام".

/انتهى/

رمز الخبر 1946663

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