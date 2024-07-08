افتتاح لجنة التجارة الحدودية المشتركة الحادية عشرة بين إيران وباكستان في زاهدان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن محمد مدثر تيبو، سفير باكستان لدى إيران، الذي سيشارك في هذا الاجتماع افتراضيا، أنه تجري مناقشات جادة وفعالة حول كيفية زيادة التجارة بين الجارتين ووصولها الى مستوى 10 مليارات دولار بين البلدين.

القنصل العام الإيراني في كويتا، عاصمة بلوشستان، والقنصل العام الباكستاني في زاهدان، وكبار مسؤولي الجمارك في بلوشستان، ومسؤولو محافظات سيستان وبلوشستان، ومسؤولون من غرفتي التجارة في زاهدان وكويتا حاضرون في الاجتماع الحادي عشر للجنة التجارة الحدودية المشتركة .

والغرض من عقد اللجنة المشتركة للتجارة الحدودية هو دراسة القضايا وإزالة الحواجز أمام التجارة الحدودية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الصديقين والمجاورين، إيران وباكستان.

/انتهى/