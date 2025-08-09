  1. إيران
اجتماع رؤساء السلطات الثلاث في ايران

عُقد مساء اليوم السبت اجتماع مشترك لرؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الايرانية باستضافة الرئيس بزشكيان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عُقد مساء اليوم السبت اجتماع مشترك لرؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الايرانية باستضافة الرئيس بزشكيان.

وفي هذا الاجتماع، استعرض السادة بزشكيان وقاليباف ومحسني اجئي أحدث المباحثات والقضايا في البلاد.

