مكتب رعاية المصالح الإيرانية لدى واشنطن يصدر بيانا بشأن الخدمات القنصلية في امريكا وكندا

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مكتب رعاية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في واشنطن في بيان: "إن مكتب رعاية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في واشنطن والمقر الكندي بوزارة الخارجية في طهران هما الجهات الرئيسية المسؤولة عن تقديم الخدمات القنصلية، ولا يوجد ممثل أو وكيل معين لهذه البعثات كمسؤول لتقديم الخدمات القنصلية".

وجاء في البيان: "تلقينا بعض التقارير من ممثليات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخارج، والتي تفيد بأن بعض الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، من خلال اللجوء إلى الإعلان في الفضاء الإلكتروني أو غيره من الوسائل، يقدمون أنفسهم كممثلين أو مرتبطين بطريقة ما ببعثات الجمهورية الاسلامية الايرانية، من أجل تنفيذ أو تسهيل الشؤون القنصلية، للمقيمين والطلاب الإيرانيين والسعي إلى الحصول على فوائد من خلال ذلك"، مضيفا: "نبلغ جميع المواطنين الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة وكندا، إن مكتب حماية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في واشنطن والمقر الكندي بوزارة الخارجية في طهران هما المسؤولان الرئيسيان عن الخدمات القنصلية، وهناك لا يوجد ممثلون أو وكلاء معينون لهذه البعثات فيما يتعلق بالخدمات القنصلية".

وأوصى مكتب رعاية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في واشنطن أيضًا بأنه بالنسبة للمسائل القنصلية، يجب فقط زيارة مكتب رعاية المصالح في واشنطن أو إرسال المستندات إلى هذه البعثة عن طريق البريد.

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