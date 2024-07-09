مبادرة إيران في جنيف بإصدار بيان مشترك لتعريف الصهيونية كأحد مظاهر العنصرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد علي بحريني، سفير إيران ومندوبها الدائم في جنيف، في اجتماع مجلس حقوق الإنسان الذي عقد بحضور المقرر الخاص المعني بالعنصرية، نيابة عن عدد من الدول الإسلامية وبعض المستقلين على ضرورة إحياء قرار الجمعية العامة رقم 3379 واعترفت الأمم المتحدة بالصهيونية كشكل من أشكال العنصرية.

وفي هذا البيان المشترك، في إشارة إلى تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اليونسكو) لعام 2017، تم تعريف إسرائيل على أنها "كيان فصل عنصري" ضد الفلسطينيين، ويذكر أن الفصل العنصري هو أمر محظور كما انه يعتبر انتهاك واضح لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وفي هذا البيان المشترك، يطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المؤسسات الإسرائيلية التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية.

وستكون هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تفعيل البنود الرئيسية لقرار 3379 أو القرار الذي يحدد الصهيونية كشكل من أشكال العنصرية.

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