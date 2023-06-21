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٢١‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ١١:١٨ ص

سفير إيران في جنيف:

إيران تؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الكيان الصهيوني عن انتهاكات حقوق الإنسان

إيران تؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الكيان الصهيوني عن انتهاكات حقوق الإنسان

قال سفير إيران في جنيف علي بحريني إن الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان وآلياته الرقابية، يجب أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاسبة الكيان الصهيوني على انتهاكات حقوق الإنسان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تحدث علي بحريني في الجلسة الـ 53 لمجلس حقوق الإنسان خلال جلسة مراجعة تقرير الهيئة حول جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وفي أجزاء من هذا الخطاب، وفي إشارة إلى استشهاد محمد التميمي على يد قوات الاحتلال، حدد بحريني ان الاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية باعتباره السبب الرئيسي لهذا الوضع الكارثي، مضيفا أنه تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وقانونية وإنسانية لإنهاء هذا الاحتلال وإنهاء كابوس آلاف الأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وقال: إن أبعاد القتل والتعذيب وسوء المعاملة والترهيب والعنف التي يرتكبها كيان الاحتلال تظهر بوضوح أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تستخدم كأدوات عادية ويومية للكيان الفصل العنصري بسبب الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة المستمرة.

وفي ختام كلمته، ذكر السفير والممثل الدائم لبلدنا في جنيف أيضًا: على الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان وآلياته الرقابية، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة الكيان الصهيوني على انتهاك حقوق الإنسان .

/انتهى/

رمز الخبر 1934263

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