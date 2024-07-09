مجلس صيانة الدستور: النائب الأول هو مدير السلطة التنفيذية حتى يوم حلف التنصيب الرئاسي

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه أكد طحان نظيف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور أن المادة الأولى من قانون الانتخابات الرئاسية تنص على أن مدة الرئاسة هي أربع سنوات تبدأ من يوم حلف التنصيب، فمن الطبيعي أن المسؤولية التنفيذية للبلاد تظل من مسؤولية النائب الأول للرئيس حتى يوم حلف التنصيب الرئاسي، وهو سيكون مسؤولاً عن واجبات وصلاحيات الرئيس.

وذكر المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور: أن النائب الأول للرئيس بصفته مدير السلطة التنفيذية يتولى مسؤوليات الرئيس حتى يوم التنفيذ، وبعد ذلك يمكنه مواصلة عمله اذا أراد الرئيس الجديد ذلك.

/انتهى/