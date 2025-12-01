رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وكمال الأجسام يشيد بمكانة إيران العالمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه على هامش بطولة العالم لكمال الأجسام واللياقة البدنية، التي حظي فيها الحضور الإيراني كالعادة باهتمام دولي واسع، عقد سانتونخا اجتماعاً قصيراً مع مسؤولي الاتحاد الإيراني، من بينهم علي شائي القائم بأعمال الأمانة العامة ورئيس البعثة، وعدد من أعضاء الفريق ورئيس اللجنة الطبية، حيث عبّر عن رؤية إيجابية للغاية تجاه مكانة الرياضة الإيرانية.

وقال سانتونخا إن «إيران تعدّ من الدول المتقدمة في اللياقة البدنية وكمال الأجسام على مستوى العالم. وما يتمتع به الرياضيون الإيرانيون من استعداد جيني فريد يمنحهم قدرة تنافسية كبيرة، ونحن نكن احتراماً خاصاً لهذا البلد ولمجتمعه الرياضي».

وأضاف أن الحضور القوي لإيران في نسخة هذا العام كان عاملاً مؤثراً في تعزيز نمو هذه الرياضة دولياً، مشيراً إلى أن المشاركة الإيرانية «قد تشكل نموذجاً ملهمًا للعديد من الدول».

كما أعرب سانتونخا عن أمله في أن تتاح له قريباً الفرصة لزيارة إيران بصورة أوسع، بما يمهّد لتطوير التعاون بين الاتحاد الدولي ومجتمع كمال الأجسام الإيراني.

وخلال اليومين الأولين من بطولة العالم، حقق المنتخب الإيراني 22 ميدالية ملوّنة في مسابقات متنوعة، من بينها فيتنِس تشالنج، وبادي كلاسيك، والزوجي، وفيتنِس موديل، والفيزيك، ليحصد وصافة فئة الهواة للرجال.

وفي اليوم الختامي، أضاف لاعبو المنتخب في الفئة شبه الاحترافية 11 ميدالية (5 ذهبيات، 5 فضيات، وبرونزية واحدة)، ليعتلوا مجدداً منصة الوصافة العالمية. وقد تألق الإيرانيون في مسابقات كمال الأجسام، والفيزيك، والفيزيك الكلاسيكي، والفيزيك العضلي، محققين عدة ألقاب فردية وألقاب «أوفرال».

وبذلك اختتمت بعثة كمال الأجسام واللياقة البدنية الإيرانية بطولة العالم 2025 بحصد لقبين عالميين بنَيل الوصافة في أهم فئتين، بالإضافة إلى تتويج فريق سبيد فيت بطلاً للعالم، وحصول فريق الفيزياء على مركز الوصافة.

/انتهى/