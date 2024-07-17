وزير الخارجية الكويتي يؤكد على توسيع العلاقات الشاملة مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالإنابة علي باقري، استمراراً للقاءاته ومشاوراته في نيويورك، مع وزير خارجية الكويت عبد الله علي اليحيا.

وفي إشارة إلى القواسم الثقافية المشتركة العديدة والعلاقات الوثيقة بين البلدين، اعتبر باقري التعاون الوثيق بين إيران والكويت والدول الأخرى في المنطقة عاملاً لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأشار رئيس جهاز السياسة الخارجية الإيرانية إلى سياسة حكومة الشهيد آية الله السيد إبراهيم رئيسي في ترسيخ العلاقات مع الجيران كأولوية رئيسية في السياسة والعلاقات الخارجية، واعتبر تعزيز الثقة المتبادلة نقطة انطلاق التفاعل بين دول الجوار.

كما ذكر أن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إيران والكويت ضروري لتعزيز العلاقات بين الجانبين، وأكد على جهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع العلاقات مع الكويت.

كما أشار وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا في هذا اللقاء إلى القواسم المشتركة التاريخية والجغرافية والثقافية بين البلدين والشعبين، وأكد على استعداد الحكومة الكويتية للتطوير الشامل للعلاقات مع جمهورية ايران الاسلامية.

وأكد الطرفان في هذا اللقاء على تطوير العلاقات في كافة المجالات وتفعيل وتعزيز آليات العلاقات الثنائية بما فيها اللجنة الاقتصادية المشتركة واللجان السياسية والقنصلية.

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