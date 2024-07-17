باقري يشدد على ضرورة الإنهاء السريع للهجمات ضد سكان غزة وعودة السلام إلى المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية بالإنابة علي باقري كني، استمرارا لمشاوراته الدبلوماسية في نيويورك، مع "بيتر سيارتو"، وزير الخارجية المجري، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وبحث الجانبان في هذا اللقاء العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وقال باقري، أثناء تهنئته للمجر على بداية رئاسة الاتحاد الأوروبي، إن العلاقات بين إيران والمجر كانت دائما إيجابية وتتقدم إلى الأمام.

وشدد على ضرورة تعزيز استقرار المنطقة ومنع انتشار التوترات، وأشار إلى التهديدات الأخيرة ضد لبنان والجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني.

وفي هذا اللقاء أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو على أهمية الدبلوماسية في العلاقات الثنائية والدولية ورحب بتعزيز العلاقات مع إيران.

وأعرب عن أمله في أن يتم تعزيز المحادثات خلال الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي.

كما استعرض الجانبان، على هامش اجتماع مجلس الأمن بشأن التعددية، مجالات التعاون وتبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الوضع في غزة والحرب في أوكرانيا.

وشدد باقري على ضرورة الإنهاء السريع للهجمات ضد سكان غزة وعودة السلام إلى المنطقة، وحذر من أن أي استمرار للأزمة، بما في ذلك الهجمات على لبنان، لن يمر دون رد.

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