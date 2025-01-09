احمديان: وجود القوات الاجنبية يزيد من تعقيدات المعادلات السياسية والامنية للمنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان امين المجلس الاعلى للامن القومي علي اكبر احمديان، التقى اليوم الخميس، رئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان، اذ اشار احمديان الى العلاقات التاريخية والتعامل الاجتماعي والشعبي بين البلدين معلنا جهوزية الجمهورية الاسلامية الايرانية لنقل الخبرات العلمية والتكنولوجيا في المجالات الصناعية والزراعية والنانو تكنولوجيا والتكنولوجيا الحيوية.

ودعا الطرفان في اللقاء الى النهوض بالعلاقات السياسية والاقتصادية والدفاعية بين البلدين معربان عن ارتياحهما للتقدم الحاصل في التعاون بينهما.

واشار احمديان الی ان ارساء السلام والاستقرار ممكن فقط في ظل تعاون بلدان المنطقة مؤكدا ان وجود القوات الاجنبية ومن خارج المنطقة، يزيد من تعقيدات المعادلات السياسية والامنية للمنطقة.

وعبر رئيس وزراء ارمينيا في اللقاء عن رغبة بلاده للمزيد من المشاركة والتعاون في ممر الشمال جنوب واستثماره.

واكد باشينيان على ضرورة الوصول الى 3 مليارات دولار في العلاقات التجارية بين البلدين.

واكد الطرفان كذلك على التعاون في مجالات جديدة بما فيها بناء المصافي والبتروكيماويات.