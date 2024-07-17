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١٧‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٠:٤٧ ص

"برسبوليس" الايراني يتعاقد مع المدافع المغربي "ایوب العملود" كثالث اغلى لاعب له

"برسبوليس" الايراني يتعاقد مع المدافع المغربي "ایوب العملود" كثالث اغلى لاعب له

تعاقد الليلة الماضية نادي برسبوليس الايراني مع مدافع كرة القدم المغربي، ايوب العملود الذي تبلغ قيمته الى 1.200 يورو.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قيمة المدافع المغربي والشراء الجديد لفريق برسبوليس الايراني، ایوب العملود، تبلغ بحسب إعلان موقع سوق الانتقالات الى 1.200 مليون بورو.

وبعد أوستون أورونوف (2.5 مليون يورو) وكنعاني زادكان (2.2 مليون يورو)، يتعبر المدافع المغربي ثالث أغلى لاعب في بيرسيبوليس.

نادي "برسبوليس" الايراني يتعاقد مع المدافع المغربي "ایوب العملود" كثالث اغلى لاعب له

يجري المدرب الإسباني الجديد لفريق برسبوليس، جاريدو، محادثات حاليًا مع تلامذته السابقين في المغرب.

وعليه، أعلن نادي برسيبوليس، الليلة الماضية، عن التعاقد مع أيوب العملود، مدافع الوداد البيضاوي وتلميذ جاريدو السابق.

وبحسب صحيفة هاسبورت المغربية، رفض ايوب العلمود عرضًا من عملاق كرة القدم المصري الزمالك ليخوض تحديا جديدا في طهران تحت قيادة جاريدو لاستخدامه في الدوري الإيراني.

/انتهى/

رمز الخبر 1946588

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