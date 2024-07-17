"برسبوليس" الايراني يتعاقد مع المدافع المغربي "ایوب العملود" كثالث اغلى لاعب له

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قيمة المدافع المغربي والشراء الجديد لفريق برسبوليس الايراني، ایوب العملود، تبلغ بحسب إعلان موقع سوق الانتقالات الى 1.200 مليون بورو.

وبعد أوستون أورونوف (2.5 مليون يورو) وكنعاني زادكان (2.2 مليون يورو)، يتعبر المدافع المغربي ثالث أغلى لاعب في بيرسيبوليس.

يجري المدرب الإسباني الجديد لفريق برسبوليس، جاريدو، محادثات حاليًا مع تلامذته السابقين في المغرب.

وعليه، أعلن نادي برسيبوليس، الليلة الماضية، عن التعاقد مع أيوب العملود، مدافع الوداد البيضاوي وتلميذ جاريدو السابق.

وبحسب صحيفة هاسبورت المغربية، رفض ايوب العلمود عرضًا من عملاق كرة القدم المصري الزمالك ليخوض تحديا جديدا في طهران تحت قيادة جاريدو لاستخدامه في الدوري الإيراني.

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