حزب الله يستهدف مستوطنة "أبيريم" للمرة الأولى.. و"رويسات العلم" بصاروخ "وابل"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كشفت المقاومة، في بيان لها، أنّ الاستهداف تم بصاروخ "وابل" الثقيل، مؤكدةً أنّه من صناعة مجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان. وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها حزب الله استخدام صاروخ "وابل".

ونفّذ حزب الله عمليةً أخرى، استهدف فيها مستوطنة "أبيريم" للمرة الأولى، وذلك رداً على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت المدنيين في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا الجنوبية.

وأوضح الحزب أنّ استهداف "أبيريم" تم بصلية من صواريخ "الكاتيوشا".

وأكدت المقاومة الإسلامية في لبنان أنّ هاتين العمليتين تأتيان دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته، ورداً على اعتداءات الاحتلال على القرى اللبنانية.

وعقب استهداف "رويسات العلم"، تصاعدت أعمدة الدخان منه، بعدما سُمعت أصوات انفجارات قوية في المنطقة.

وبدورها، أعلنت السرايا اللبنانية استهدافها موقع "الراهب" بالصواريخ الموجّهة، مؤكدةً تحقيق إصابة مباشرة.

وشدّدت السرايا، في بيان، على أنّ العملية تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في مواجهة الاحتلال ودفاعاً عن لبنان، معاهدةً الشعب اللبناني على مواصلة المقاومة حتى النصر والتحرير.

/انتهى/