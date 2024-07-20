إيران تسجل فرقًا قدره 40 درجة مئوية بين أبرد المناطق وأكثرها حرارة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت هيئة الأرصاد الجوية اليوم السبت إن البيانات الواردة من محطات الأرصاد الجوية في البلاد تظهر أن هناك فرقًا في درجة الحرارة بنحو 40 درجة بين أبرد المناطق وأكثرها حرارة في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت المنظمة إن مطار أردبيل في محافظة أردبيل شمال البلاد كان أبرد منطقة حيث بلغت درجة الحرارة 9 درجات مئوية الليلة الماضية.

وفي الوقت نفسه، وصلت درجة الحرارة في مدينة شوش بمحافظة خوزستان الجنوبية الغربية إلى 50 درجة مئوية، وتم تسجيلها لتكون المدينة الأكثر سخونة في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف التقرير أن نحو 170 محطة للأرصاد الجوية على مستوى الدولة سجلت درجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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