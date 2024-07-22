زيادة نسبة التجارة الايرانية مع عمان وقطر بشكل ملحوظ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح عبدالامیر ربیهاوی: "قمنا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الايراني الحالي بتصدير بضائع بقيمة 392 مليون دولار إلى عمان، والتي شهدت زيادة بنسبة 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".

وأوضح: "أن الأصناف العشرة الأولى من صادرات إيران إلى عمان خلال هذه الفترة تشمل النفط الخام وسبائك الحديد والصلب غير المخلوط واليوريا الأخرى وخام الحديد المضغوط ومنتجات الحديد المستصلحة ومنتجات الحديد الإسفنجية والهيدروكربونات الحلقية الأخرى والطماطم وغيرها من السبائك أو قضبان ساخنة من حديد أو صلب غير مخلوط".

وقال مدير عام مكتب غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية: "في ربيع هذا العام بلغت واردات إيران من عمان 104 ملايين دولار، في حين بلغت قيمة واردات إيران من عمان العام الماضي 198 مليون دولار".

وأوضح الربيهاوي: "أن أهم أصناف البضائع المستوردة من عمان في الفترة المذكورة هي الذرة وفحم الكوك وشبه فحم الكوك وقلابات الاستخدام على الطرق السريعة والورق والكرتون غير المطلي والشوفان باستثناء البذور والفرونيوبيوم والمعقمات الطبية وغيرها من المركبات الحلقية غير المتجانسة".

نمو التجارة الايرانية مع قطر بنسبة 16%

وأشار المدير العام لمكتب غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية إلى التجارة مع قطر وأضاف: "بلغت صادرات إيران إلى قطر في الأشهر الثلاثة الأولى من العام حوالي 30 مليون دولار، وتشير قيمة صادرات إيران إلى قطر إلى أهمية التجارة بين البلدين خلال هذه الفترة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فقد شهدت نموا بنسبة 16٪".

وعدد أهم صادرات إيران إلى قطر، وقال: "إن الطماطم والمواشي والدواجن ومنتجات البروتين والقار والمنتجات المائية والمنظفات والبطيخ والفستق والزعفران هي أهم 10 سلع تصدرها إيران إلى قطر".

وبحسب المدير العام لمكتب غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، فقد بلغت واردات إيران من قطر في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 24 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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