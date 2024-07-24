رئيس منظمة الفضاء الايرانية يعلن عن إطلاق 6 إلى 8 أقمار صناعية بحلول نهاية العام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حسن سالاريه اليوم، في مؤتمر صحفي شرح فيه سير مشاريع الفضاء وعرض خطة العام الحالي، والذي عقد اليوم في أمانة المجلس الأعلى للفضاء، في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للفضاء أثيرت قضايا مهمة وبدأ العديد من المشاريع، وفي الجلسة الثانية للمجلس تمت الموافقة على الخطة العشرية، وفي الجلسة الثالثة تم عرض تقرير عن حالة المشاريع وإحالة المهام إلى المؤسسات.

وأضاف: إنشاء أمانة المجلس الأعلى للفضاء وتطوير البرنامج ومتابعة البرامج كانت نتائج هذه الاجتماعات للمجلس الأعلى للفضاء.

وقال سالاريه: في السنوات الثلاث الماضية، تم البدء والانتهاء من مشاريع البنية التحتية في صناعة الفضاء الإيرانية، وأهمها قاعدة تشابهار الفضائية، التي كانت أرضها تحت تصرف منظمة الفضاء لمدة 10 سنوات، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء.

وبإعلانه أن قاعدة تشابهار الفضائية مخططة على ثلاث مراحل، سيتم البدء في تشغيل المرحلة الأولى بنهاية العام وسيتم الإطلاق الأول.

وأعلن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية عن بناء مختبر من فئة طن واحد، وقال: إن البنية التحتية المادية للمختبر ستكون جاهزة بحلول نهاية العام. إن وجود مثل هذا المختبر يؤدي إلى زيادة إنتاج الأقمار الصناعية وزيادة جودة الأقمار الصناعية وإنتاج الأقمار الصناعية ذات الأجسام العالية.

كما أعلن عن إطلاق القمر الصناعي كوثر المحلي في نوفمبر 2024 وقال: تم صناعة هذا القمر من قبل القطاع الخاص. وفي الحكومة الثالثة عشرة، نشط قطاعنا الخاص في مجالات توفير المعدات والأنظمة، وتم إبرام عقود كبيرة مع القطاع الخاص.

وأشار رئيس منظمة الفضاء إلى أن لدينا من 6 إلى 8 عمليات إطلاق محلية وأجنبية هذا العام قد تزيد أو تنقص.

وبين أن لدينا عمليتين إطلاق أجنبيتين هذا العام، وقال: سيتم إطلاق القمرين الصناعيين طلوع 3 وظفر 2 بمنصة إطلاق أجنبية في ديسمبر ويناير 2025.

وتابع سالاريه: كما سيتم إطلاق عمليتين أو ثلاث عمليات إطلاق محلية أخرى في الخريف والشتاء، وسنعلن عن الشحنة وتفاصيلها.

ومشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق قمر باریس 2 الصناعي قريبًا، وهذا القمر الصناعي هو نسخة متطورة من قمر باریس 1 الصناعي .

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