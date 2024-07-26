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٢٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٤:٠٥ م

35 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

35 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على الوصول إلى المسجد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن "نحو 35 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى"، في ظل إجراءات الاحتلال المشددة على أبواب المسجد ومنع عدد من المصلين من الدخول.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نشرت حواجزها في البلدة القديمة وعند باب الأسباط تزامنا مع توافد المواطنين لأداء الصلاة، ومنعت عددا من الشبان من الدخول إلى المسجد الأقصى، واعتدت عليهم بالضرب بالهراوات، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

وأشارت المصادر إلى إصابة أحد المصلين، يحمل الجنسية الأجنبية، بجروح في الرأس بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه بالهراوات، بالإضافة إلى الاعتداء على صحفيين يعملان في التلفزيون التركي وإعاقة عملهما.

وأدى عدد من المواطنين الصلاة في ساحة الغزالي قرب باب الأسباط وفي أماكن مختلفة في محيط البلدة القديمة، بعد منعهم من الدخول إلى المسجد الأقصى.

/انتهى/

رمز الخبر 1946870

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