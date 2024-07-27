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٢٧‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٩:٥٧ ص

مراسم تنفيذ حكم الرئاسة الايرانية ستقام يوم غداً

مراسم تنفيذ حكم الرئاسة الايرانية ستقام يوم غداً

تقام غدا في تمام الساعة العاشرة صباحا مراسم تنفيذ المرسوم الرئاسي للسيد مسعود بزشكيان الرئيس المنتخب في حسينية الامام الخميني (رض) .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ستقام مراسم تنفيذ الأمر الرئاسي للسيد مسعود بزشكيان، الرئيس المنتخب من قبل قائد الثورة الإسلامية يوم غدا في الساعة العاشرة صباحا في حسينية الامام الخميني (رض) بحضور المسؤولين الوطنيين والعسكريين ورؤساء الكليات واساتذة الجامعات وممثلي مختلف النقابات وعوائل الشهداء والسفراء المقيمين في طهران.

وسيتم بث هذا الحدث مباشرة على قنوات الاذاعة والتلفزيون، كما انه سيتم بث مراسم تنفيذ الولاية الرئاسية الرابعة عشرة على الهواء مباشرة على موقعي khamenei.ir وleader.ir.

/انتهى/

رمز الخبر 1946882

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