سفير إيران في لبنان: الجمهورية الإسلامية تتمع بقدرة عالية في الدفاع عن المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رد مجتبى أماني، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت، على تهديدات الكيان الصهيوني ضد لبنان ومقاومة حزب الله عبر صفحته الشخصية على منصة X الاجتماعية.

وكتب: "بغض النظر عن الجوانب العرضية التي تدرج في أجندة كيان الاحتلال، فإن موقفنا تجاه التهديدات بتوسيع دائرة الحرب يمكن تلخيصه في ثلاث حالات".

وأضاف السفير الإيراني في لبنان: «أولاً، نحن لا نتوقع الحرب ونعتقد أنه بسبب معادلات القوة المفروضة فإن احتماليتها منخفضة جداً؛ ثانياً: لا نريد الحرب، لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حاولت دائماً تخفيف التوتر في المنطقة.

وتابع مجتبى أماني في كتابته: "ثالثا: نحن لا نخاف من الحرب، وعلى أعدائنا أن يتخيلوا ما يمكننا فعله باستخدام قدرتنا للدفاع عن المقاومة".

وبدأت جولة التهديدات الجديدة من قبل كيان الاحتلال ضد حزب الله بعد مساء أمس، بعد أن سقطت عبوات ناسفة على بلدة "مجدل شمس" في الجولان المحتل، ما أدى إلى مقتل 11 شخصاً و اصابة 40 شخصا بينهم 17 حالتهم خطرة يعالجون في مستشفيات عدة.

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