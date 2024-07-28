باقري كني: الدبلوماسية الثقافية جزء لا يتجزأ من عمل الجهاز الدبلوماسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب علي باقري على منصة X: "في التاريخ الذي ننظر إليه، همدان هي أول مركز حضاري في بلادنا".

وأضاف: إن تسجيل "هكمتانه" - أحد أقدم مهود الحضارة الإيرانية الذي يزيد عمرها عن 3000 عام وملتقى العظماء مثل ابن سينا ​​وبابا طاهر - باعتباره الأثر الإيراني الثامن والعشرون في قائمة التراث العالمي لليونسكو، هو دليل آخر على جدية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحفاظ على التاريخ والثقافة العريقة لإيران.

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية: الدبلوماسية الثقافية جزء لا يتجزأ من عمل الجهاز الدبلوماسي، ووزارة الخارجية ترى نفسها ملزمة بالنهوض بهذا الأمر الهام بالتعاون مع وزارة التراث الثقافي.

/انتهى/