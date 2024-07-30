بدء مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني بحضور ضيوف محليين وأجانب+صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأت مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني بحضور ضيوف محليين وأجانب في مجلس الشورى الاسلامي.

ويشارك إمام علي رحمن رئيس طاجيكستان، ووزير الخارجية المصري بدر أحمد محمد عبدالعاطي، ونائب رئيس تركمانستان رشيد مردوف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، ورئيس اقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني.

كما يشارك في المراسم، إنريكي مو، المسؤول عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى وزير الخارجية التنزاني محمود ثابت كمبو، ورئيس وزراء جورجيا إيراكلي كوباخيدزه، ووزير الحكومة الأردنية إبراهيم حديثة الجازي.

ومن المشاركين أيضاً، وزير الخارجية الموريتاني محمد يحيى سعيد، وسلطان بن سعد سلطان المريخي نائب وزير الخارجية القطري، وعثمان بوكوما رئيس برلمان بوركينا فاسو ووزير الخارجية كارماكو جان، ووزيرة الخارجية البوليفية سيليندا سوسا.

ومن بين المشاركين أيضاً قادة حركات محور المقاومة، ومن بينهم، نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامية زياد النخالة، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، بالإضافة إلى رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس. وسيحضر هذه المراسم 110 وفوداً أجنبياً.

وتقام هذه المراسم بحضور ضيوف داخليين وأعضاء مجلس صيانة الدستور ورؤساء القوى وممثلي الشعب الإيراني، وسيؤدي الرئيس المنتخب اليمين في القاعة العامة للبرلمان بحضور النواب.

وبحسب اللائحة الداخلية للبرلمان، بعد قرع جرس الجلسة العامة من قبل رئيس مجلس الشورى الإسلامي، يلقي رئيس المجلس كلمة ثم رئيس السلطة القضائية، ومن خلال أداء اليمين الدستورية، يلقي الرئيس المنتخب ايضا كلمة.

قراءة آيات من كلام الله المجيد في بداية المراسم

صورة تذكارية لمجموعة من الضيوف والقادة العسكريين

التقط جمع من الضيوف والقادة العسكريين صورة تذكارية على هامش المراسم.

وحضر مجموعة من كبار المسؤولين في النظام لمراسم أداء اليمين الدستورية في مجلس الشورى الإسلامي منهم: محمد مخبر، محمد شريعتمداري، السيد عباس عراقجي، حجة الإسلام محمد محمدي كلبايكاني، مجموعة من رجال الدولة في الحكومة الثالثة عشر، العميد رادان، اللواء باقري، العميد قاآني، العميد رحيم صفوي، العميد أمير اشتياني ومن بين المسؤولين الذين دخلوا آية الله السيد أحمد خاتمي، محمد جواد ظريف، علي طيب نيا، حجة الإسلام ناطق نوري، محمد رضا عارف، آية الله أملي لاريجاني، حجة الإسلام حسن روحاني، علي لاريجاني، حجة الإسلام السيد حسن الخميني.

يتبع...