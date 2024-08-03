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٠٣‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٥:٤٠ م

إنتاج سبائك الألومنيوم الايراني يسجل رقما قياسيا جديدا

إنتاج سبائك الألومنيوم الايراني يسجل رقما قياسيا جديدا

أعلنت منظمة تطوير وتحديث المناجم والصناعات المعدنية الإيرانية (IMIDRO) عن اجمالي إنتاج أربع شركات ألمنيوم كبيرة في البلاد في الربع الأول من العام الحالي، مسجلة رقما قياسيا جديدا بلغ 169 الفا و141 طنا من سبائك الألومنيوم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقا لمنظمة تطوير وتحديث المناجم والصناعات المعدنية الإيرانية (IMIDRO) ، فإن الشركات الايرانية التالية : الومنیوم جنوب ‎ (salcocompany)،الومنیوم ایران( ايرالكو/ Iranian Aluminium Company)، الومنیوم المهدي،و الوميناي ايران، قد تمكنت خلال الربع الاول من العام الحالي (بدأ 21 مارس 2024) من تسجيل رقم قياسي جديد في إنتاج هذا المعدن بنمو قدره 1% .

واشار التقرير ان انتاج سبائك الالومنيوم بلغ حوالي 166 الفا و 986 طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب هذا التقرير، فقد كانت حصة انتاج الشركات من سبائك الألمنيوم المنتجة خلال الربع الثاني من العام الميلادي الحالي كالتالي:الومنیوم جنوب 71 الفا و 363 طنا، ايرالكو 46 الفا و670 طنا،الومنیوم المهدي 41 الفا و 703 طنا، والوميناي ايران 9 الاف و 405 طنا.

/انتهى/

رمز الخبر 1947126

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