مستشار قائد حرس الثورة: العملية المصممة لثأر دماء الشهيد هنية ستكون جديدة ومفاجئة

وأفادت كالة مهر للأنباء، انه قال حجة الإسلام حسين طائب، اليوم الأحد، أن "السيناريو المصمم للانتقام لدم الشهيد هنية هو من السيناريوهات التي لا يمكن قراءتها".

وتابع: "اليوم، الوضع الاجتماعي للكيان الصهيوني مضطرب لأنهم لا يعرفون ما هو السيناريو الإيراني ولا أحد يستثمر في إسرائيل اقتصاديا فإن رؤوس الأموال تغادر تلك المنطقة".

وشدد بالقول: "نتنياهو يريد تحويل هزيمته أمام حماس إلى حرب إقليمية وإدخال أمريكا في الحرب"، مبينا: "ان عهدالهيمنة الأمريكية قد ولی وأن سياساتها لا تشكل رادعاً لها".

وقال مستشار قائد حرس الثورة إن أمريكا عليها ديون تبلغ 34 تريليون دولار اليوم وقد بدأ انحدار وزوالها.

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