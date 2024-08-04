الصفدي من طهران: لست هنا حاملاً رسالة من "إسرائيل" ولست هنا لأحمل رسالة إلى "إسرائيل"

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي يبحث مع القائم بأعمال وزير خارجية إيران علي باقري كني العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية

وبحسل الجزيرة صرح الصفدي: زرت طهران بدعوة رسمية للتشاور حول التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة

وأضاف: لست هنا حاملاً رسالة من "إسرائيل" ولست هنا لأحمل رسالة إلى "إسرائيل"

وقال الصفدي للتلفزيون الإيراني: نقلت رسالة من الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الإيراني حول الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية

واكد الصفدي: نطالب بأن يكون هناك تحرّك فاعل يوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ويوقف الخطوات اللاشرعية الإسرائيلية