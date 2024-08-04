في دورته الثامنة...جائزة حقوق الإنسان تمنح للشهيد هنية وعائلة الشهيد أميرعبداللهيان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد أقيم حفل توزيع الجائزة الإسلامية الثامنة لحقوق الإنسان بعنوان "الدفاع عن شعب فلسطين المظلوم، محور المقاومة والتصدي لجرائم الكيان الصهيوني"، اليوم الأحد 4 أغسطس، بحضور رئيس السلطة القضائية ومسؤولين في الجيش وسفراء الدول الإسلامية المقيمين في طهران.

وفي هذا الحفل يتم منح الجائزة الإسلامية لحقوق الإنسان وهي جائزة دولية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو الداعمين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقد تم هذا العام استقبال وتقديم معلومات عن 42 مرشحاً من حوالي 17 دولة. للجنة جائزة حقوق الإنسان الإسلامية وكرامة الإنسان وتم اختيار أخيراً لـ6 أشخاص من بين المرشحين وتم اختيار 3 أشخاص من بين المكرمين.

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، سراج الحق الزعيم السابق للجماعة الإسلامية الباكستانية، جيل دوفر، المحامي والحقوقي الفرنسي، شارلوت كيتس الناشط المناهض للصهيونية في كندا، وحاشية إرميدا، السفيرة والممثلة الدائمة لنيكاراغوا لدى الأمم المتحدة، يعتبرون الفائزون بهذه الفترة بجائزة حقوق الإنسان الإسلامية.

كما تم في هذا الحفل اختيار أسرة الشهيد حسين أميرعبد اللهيان وزير خارجية الحكومة الثالثة عشرة، وعائلة الشهيد زاهدي وأسد الله أسدي الدبلوماسي الحر، من بين المكرمين.

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