بحجم كبير.. إضافة صواريخ كروز مضادة للمدمرات إلى بحرية حرس الثورة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم إضافة عدد كبير من صواريخ كروز الجديدة المضادة للمدمرات إلى بحرية حرس الثورة الاسلامية بأمر من القائد العام للحرس اللواء حسين سلامي.

تتمتع هذه الصواريخ بقدرات جديدة، بما في ذلك رأس حربي شديد الانفجار وغير قابل للاكتشاف.

هذه الصواريخ من بين صواريخ كروز تسبب إصابة كل منها بالهدف أضرارا جسيمة وتغرق مدمرات العدو.

واعلنت العلاقات العامة لبحرية حرس الثورة في هذا السياق: 'تم إضافة جميع أنواع أنظمة الصواريخ بعيدة المدى ومتوسطة المدى والحرب الالكترونية والطائرات القتالية والاستطلاع الصواريخ ضد المدمرات وأنظمة الحرب الإلكترونية والرادارات البحرية والمعدات القتالية إلى التنظيم القتالي لهذه القوة".

وأضافت: "تم عرض 210 نظاماً فقط من أصل 2654 نظاماً، وهو ما لم يكن من الممكن الكشف عن أنظمة استراتيجية أخرى بسبب الالتزام بالمبادئ الأمنية".

وتابعت: 'تعد هذه الأنظمة من بين أحدث الأسلحة المضادة للسطح وتحت السطح لدى البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية".

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