خطيب جمعة طهران: الثأر لدماء الشهيد هنية حتمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال آية الله خاتمي من منبر الجمعة في عاصمة الجمهورية الاسلامية الايرانية طهران اليوم، ان "الکیان الصهيوني والولايات المتحدة شريكان في جرائم غزة واستشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية".

كما أشار إلى كلام قائد الثورة آية الله العظمى الخامنئي، "أن الثأر لدم الشهيد هنية واجب على إيران"، وشدد : "على الکیان الصهيوني أن يعلم بأننا سننتقم لدماء هذا الشهيد".

وتابع خطيب جمعة طهران : "ان نظام الجمهورية الإسلامية يتحلى بالحكمة، ويعي متى وأين وكيف يجب تنفيذ الضربات، وعلى الکیان الصهيوني أن يعيش الخوف حتى ذلك الحين، وعليه ان يكون على يقين بأننا سننتقم في الوقت والمكان المناسبين".



واعتبر آية الله سيد أحمد خاتمي، تعیین المجاهد الكبير "يحيى السنوار" رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس بديلا عن الشهيد هنية، بان شكل ضربة قوية على جسد الكيان الصهيوني، وقال : ان السنوار قضى اكثر من 20 عاما في سجون الصهاينة، وتوعد في حينه الصهاينة بانه سيحين ذلك اليوم الذي سيتمكن فيه المقاومون من أسرهم؛ مؤكدا بان الوضع الرهن في فلسطين يدل على أن جبهة المقاومة ماضية باتجاه النصر.

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