ممثلية إيران في الأمم المتحدة: الانتخابات الأميركية شأن داخلي وليس لايران أي تدخل فيها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت ممثلية الجمهورية الإسلامية الايرانية في الأمم المتحدة ردا على سؤال وسائل الإعلام حول الهجمات السيبرانية المزعومة المنسوبة لإيران للتدخل في الانتخابات الأمريكية: "لقد كانت إيران دوما ضحية لهجمات سيبرانية مختلفة ضد البنية التحتية للبلاد ومراكز الخدمة العامة والصناعات".

وأضافت: "قوة إيران السيبرانية دفاعية ومتناسبة مع التهديدات التي تواجهها"، مؤكدا: "إيران ليس لديها هدف مبرمج أو خطة لهجوم سيبراني".

وتابعت: "إن موضوع الانتخابات الأميركية هو شأن داخلي في هذا البلد، وليس لإيران أي دخل فيها".

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