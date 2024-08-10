شمخاني: التحضيرات لمعاقبة كيان لا يفهم إلا لغة القوة جاهزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الايراني والمستشار السياسي لقائد الثورة الاسلامية على المجزرة الوحشية الجديدة للكيان الصهيوني وقيامه بقصف مدرسة التابعين في غزة.

وكتب شمخاني في هذا السياق عبر حسابه على موقع "ايكس": "إن الهدف الوحيد للكيان الصهيوني من قتل مصلي مدرسة التابعين في غزة واغتيال الشهيد هنية في إيران هو السعي إلى الحرب وإفشال مفاوضات وقف إطلاق النار".

وأضاف علي شمخاني: "انها تمت العمليات القانونية والدبلوماسية والإعلامية اللازمة لانزال عقاب شديد على كيان لا يفهم إلا لغة القوة".

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