متظاهرون في باريس: "إسرائيل" تنظم "أولمبياد الإبادة الجماعية"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تجمع المتظاهرون في ميدان الجمهورية بالعاصمة باريس رافعين لافتات كتب عليها "قاطعوا إسرائيل" و"أولمبياد الإبادة الجماعية" و"تحيا المقاومة الفلسطينية".

كما رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية مرددين هتافات تطالب بوقف تل أبيب لمجازرها في غزة.

وقالوا المتظاهرون إنّ الجيش الإسرائيلي يتعمد استهداف الأطفال والنساء والصحفيين في قطاع غزة قائلين: "لم نكن نتصور أن نرى أب يحمل جسد طفله مقطوع الرأس وأم تنظر لطفلها مقطوع الرأس".

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

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