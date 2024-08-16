جلالی يؤكد على تنفيذ التعاون الاقتصادي مع روسيا على أساس الربح للبلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى كاظم جلالي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في روسيا، في لقاء بحضور مدرس خياباني الرئيس التنفيذي لشركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشحن، وسيدوف رئيس شركة الشحن في مدينة استراخان، مهدي اكوجكيان القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في استراخان ولفيف من مديري ومسؤولي ميناء سالينكا في مكتب هذا الميناء في مدينة استراخان والذي عقد بعد زيارة البنية التحتية والقدرة الاستيعابية للميناء.

وأكد جلالي على الاهتمام الجاد بفئتي الاقتصاد والثقافة إلى جانب القضايا السياسية كعناصر النمو المستدام في العلاقات بين البلدين، وأضاف أنه خلال السنوات الماضية تم تعزيز محاور التعاون في القطاع الاقتصادي على أساس الربح للجانبين، وهذا الاتجاه سوف يستمر في حكومة دكتور رئيسي.

وقام سفير إيران في روسيا بتقييم الممر الشمالي الجنوبي للبلدين وأيضًا للمنطقة الإستراتيجية وأشار إلى مشاركة الحكومة الروسية في بناء خط سكة حديد رشت-آستارا باعتباره الحلقة المفقودة لهذا الممر الدولي. وأعرب جلالي عن ارتياحه للتقدم والتطور الذي شهده ميناء سالينكا خلال العامين الماضيين، وأعرب عن أمله في أن تولي حكومة روسيا وأستراخان الموقرة اهتماما خاصا لتعزيز أنشطة تطوير الميناء.

وفي هذا اللقاء، اعتبر مدرس خياباني أيضًا تطوير النقل في بحر قزوين أحد المحركات الرئيسية لشركة الشحن الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتطوير ميناء سالينكا نتيجة الصداقة بين البلدين وجهود كافة الهياكل وخاصة الجهاز الدبلوماسي للبلاد.

وبعد الاستماع إلى تقرير أنشطة تطوير ميناء سالينكا، اكد سيدوف، رئيس مجلس مدينة أستراخان، على التنمية الشاملة لتطوير الميناء بناءً على تأكيد قادة البلدين.

/انتهى/