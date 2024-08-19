رئيس الجمهورية: توجيهات قائد الثورة يجب أن تكون فصل الخطاب للجميع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر رئيس الجمهورية مساء الأحد، خلال تصريحات له بين مسؤولين محليين، وجود خلافات وانقسامات داخل الحكومة وبين الحكومة والشعب، من أكبر التهديدات التي تهدد أمن وسلامة البلاد. وقال: "الحكومة الرابعة عشرة اتخذت نهج الوفاق حتى تتغلب على الخلافات وتستخدم كافة قدرات وإمكانات البلاد في طريق حل المشاكل".

وشدد بزشكيان: "بالوحدة حول محور تنفيذ السياسات العامة للنظام يمكننا التوصل إلى لغة مشتركة وحلول تنفيذية لحل مشاكل البلاد".

واعتبر الرئيس الايراني عدم تنفيذ وثيقة الرؤية العشرين والسياسات الكلية التي وضعها الخبراء ووافق عليها قائد الثورة الإسلامية بشكل كامل وصحيح هو سبب استمرار مشاكل البلاد وأكد: "رغم الخلاف في الأذواق والآراء، يجب أن نتفق جميعا على محور واحد، وهي آراء قائد الثورة الاسلامية، والتي ينبغي أن تكون فصل الخطاب للجميع".

وصرح بزشكيان ان توظيف الاشخاص الأكفاء بعيداً عن وجهات النظر الفئوية والسياسية ستخلق تطورا نوعيا في عملية إدارة شؤون البلاد لإزالة العيوب وحل المشاكل، داعيا نواب البرلمان بمساعدة الحكومة في توظيف الخبراء والمدراء الكفوئين.

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