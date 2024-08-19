أكثر من 100 عملية للمقاومة في الضفة الغربية خلال الشهر الجاري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ذكر مركز معلومات فلسطين (معطى) أن المقاومة في الضفة الغربية زرعت 34 عبوة ناسفة لاستهداف قوات الاحتلال في الضفة منذ بداية الشهر الجاري.

كما وقعت 78 عملية إطلاق نار و3 عمليات طعن خلال الفترة ذاتها.

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