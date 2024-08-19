  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٥:٤٤ م

أكثر من 100 عملية للمقاومة في الضفة الغربية خلال الشهر الجاري

أكثر من 100 عملية للمقاومة في الضفة الغربية خلال الشهر الجاري

المقاومة الفلسطينية نفذت اكثر من 100 عملية في الضفة الغربية خلال الشهر الجاري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ذكر مركز معلومات فلسطين (معطى) أن المقاومة في الضفة الغربية زرعت 34 عبوة ناسفة لاستهداف قوات الاحتلال في الضفة منذ بداية الشهر الجاري.

كما وقعت 78 عملية إطلاق نار و3 عمليات طعن خلال الفترة ذاتها.

/انتهى/

رمز الخبر 1947653

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات