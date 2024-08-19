العميد نصيرزاده: العمق الاستراتيجي لايران تغير بشكل جذري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في توضيح خطته الدفاعية امام البرلمان، قال وزير الدفاع المقترح: "لقد تغيرت ظروف المنطقة والعالم كثيراً في مجال الأمن والدفاع... إن النظام الإقليمي والمعادلات الأمنية معقدة ومضطربة. لقد رفضت المنطقة والعالم النظام الأحادي القطب الذي تقوده الولايات المتحدة".

وأضاف: "تزايدت ضغوط الاستكبار العالمي بمختلف أبعادها العسكرية والنفسية والثقافية والاقتصادية على جبهة المقاومة والجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مبينا: "من بين خططي هو تعزيز 8 مجالات قتالية بما في ذلك الدفاع والصواريخ والفضاء والبحرية الجوية والأرضية والإلكترونية والحرب الحديثة".

وتابع: "وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة خلال الأربع سنوات القادمة، تماشياً مع خطط وتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة وتحقيقاً لأهداف السياسات العامة للنظام والتي طالما أكد عليها رئيس الجمهورية والوثائق الأخرى رفيعة المستوى مثل الخطة الخمسية السابعة، سانفذ خططي بنهج تحولي مستهدفا توفير دعم فعال وكامل للقوات المسلحة وجبهة المقاومة".

وقال وزير الدفاع المقترح: "بعد عملية طوفان الأقصى أظهر الكيان الصهيوني طبيعتها غير الشرعية والمسببة للتوتر واللاإنسانية بمساعدة الولايات المتحدة، وتجاوزت الخطوط الحمراء للصراع المباشر بارتكابها كافة أنواع جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة والاغتيالات الجبانة".

وقال نصير زاده: "هدفنا الأساسي هو تعزيز قوة ردعنا التي تمنع الأعداء من التجرؤ على سيادتنا...لقد تمكنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الحصول على مكانة متميزة وقوية في غرب آسيا. لقد تغير العمق الاستراتيجي لإيران بشكل جذري مقارنة بالماضي".

وأشار الى عملية الوعد الصادق التي نفذها حرس ثورة الاسلامية ضد الكيان الصهيوني وقال: "بعد العملية الفخورة للوعد الصادق، بدأت الولايات المتحدة، جهودها لتعزيز قوة الردع للكيان الصهيوني التي افقدها".

/انتهى/