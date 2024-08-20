منطمة الأمم المتحدة: نصف عمال الإغاثة الذين لاقوا مصرعهم هم من حرب غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن منظمة الأمم المتحدة اعلنت في تقرير لها أن نصف عمال الإغاثة الذين لاقوا مصرعهم في العالم والذي يبلغ عددهم 280 عاملا في عام 2023 خلال الاشهر الثلاث الأولى من حرب غزة.

ووفقا لتقرير وكالة ايسنا، فأن غالبية عمال الإغائة هؤلاء مهم من الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم في حرب غزة والذين يعملون في وكالة الانروا للاجئين.

ويمثل الزيادة في عدد ضحايا عمال الاغائة والتي سببها الرئيسي الغارات الجوية على غزة بين اكتوبر وديسمبر من العام الماضي بنسبة 137 بالمئة من عام2022 عندما قتل 118 عاملا من عمال الإغاثة.

وبحسب وكالة اسوسيتد برس، اعلن مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤؤون الإنسانية إن زيادة العنف في السودان وجنوب السودان إلى جانب حرب غزة ساهم في زيادة عدد عمال الإغاثة الذين قتلوا خلال العام الماضي.

هذا وقد اعلنت مؤسسة اللاجئين الفلسطينية أن 207 من اعضائها استشهدوا خلال الحرب الدائرة في غزة منذ بداية اكتوبرالعام الماضي.

فيما خاطبت 413 منظمة انسانية حول العالم الأمم المتحدة في رسالة لها قائلة: أن الاعمال الوحشية والعدائية التي نشهدها حول العالم كشفت الحقيقة المروعة التي مفادها أننا نعيش في زمن الافلاتمن العقاب.

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