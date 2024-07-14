الاحتلال الصهيوني يرتكب مجزرة ضد المدنيين النازحين في مدرسة "ابو عريبان" بغزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مجزرةً جديدةً استهدفت مدرسة "أبو عريبان" التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، بينما يواصل حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها على القطاع، لليوم الـ282.

ومثّل الأطفال والنساء أكثر من 70% من ضحايا المجزرة، حيث تناثرت أشلاء الشهداء وجثامينهم في أنحاء المكان.

وارتقى في المجزرة 15 شهيداً، بينما جُرح 80 شخصاً آخرين، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الذي أشار إلى أنّ هذه المجزرة جاءت بعد تركيز الاحتلال على ارتكاب مجازر تؤوي آلاف النازحين.

وأضاف المكتب أنّ المجازر الإسرائيلية المتجددة تأتي في ظل إسقاط الاحتلال المنظومة الصحية في القطاع، وتدميره المستشفيات وإحراقها وإخراجها عن الخدمة، وفي ظل الضغط الهائل على الطواقم الطبية وما تبقى من غرف العمليات الجراحية، وسط نقص المستلزمات الصحية.

كما أنّها تأتي في ظل إغلاق المعابر أمام سفر الجرحى والمرضى، ومنع إدخال الوقود، وسط أوضاع إنسانية كارثية سببها العدوان المتواصل منذ نحو 10 أشهر، كما أورد المكتب.

ودان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مدرسة "أبو عريبان"، واصطفاف الإدارة الأميركية مع الاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة، محملاً إياهما المسؤولية الكاملة عن استمرار المجازر ضدّ النازحين والمدنيين.

وطالب أيضاً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال وواشنطن لوقف حرب الإبادة الجماعية، وإيقاف شلال الدم المتدفّق في قطاع غزة.