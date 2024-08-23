دوري الممتاز الايراني...تعادل فريقا تراكتورسازي وبرسبوليس في مباريات الأسبوع الثاني

وأفادت وكالة معر للأنباء، انه في هذه المباراة التي جرت بحضور اكثر من 70 الف متفرج في استاد "يادكار امام" في تبريز دانت السيطرة النسبية لتراكتور الذي كان الاكثر هجمات وخطورة على مرمى برسبوليس.



وافلحت هجمات تراكتور عن هدف في الدقيقة 60 سجله المدافع شجاع خليل زادة.



وفي الدقيقة 88، سجل أيوب العملود هدف التعادل لبرسبوليس بضربة راس من كرة ركنية لعبها سعيد صادقي.



وسنحت عدة فرص لتراكتور في الوقت بدل الضائع لكنه لم يحسن استغلالها لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد تراكتور الى 4 نقاط فيما بلغ رصيد برسبوليس نقطتين.



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