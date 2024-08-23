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٢٣‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٢:٤٦ م

اللواء سلامي يتفقد معبر مهران الحدودي مع العراق

اللواء سلامي يتفقد معبر مهران الحدودي مع العراق

تفقد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، معبر مهران على الحدود مع العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائد العام لحرس الثورة قال في تصريح له خلال زيارته لمعبر مهران الحدودي مع العراق، كما هو الحال في السنوات السابقة، يقدم حرس الثورة الخدمات لزوار الحسين في مختلف القطاعات النقل والرعاية الصحية والإغاثة وتوزيع المياه.

وأكد اللواء سلامي أن حرس الثورة يوفر الأمن في المنافذ والمناطق الحدودية ويقدم الخدمات في مجال الإقامة والنقل والصحة والعلاج، وفي المجال الثقافي.

/انتهى/

رمز الخبر 1947775

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